Российские военные за сутки уничтожили 338 беспилотников ВСУ

В течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и управляемую авиационную бомбу. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что после начала операции силы ПВО уничтожили 74 186 беспилотников, 283 самолета и 664 самолета украинских боевиков.

До этого Минобороны рапортовало, что в ночь на 2 августа силы ПВО и РЭБ ликвидировали 112 БПЛА над территориями ряда регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Наиболее массированные атаки зафиксировали в Ростовской области и Краснодарском крае, где сбили 34 и 31 беспилотника соответственно.

Ранее стало известно, что при атаке украинских беспилотников на предприятие в Пензенской области погибла женщина. Еще двое получили ранения, угрозы из жизням нет.