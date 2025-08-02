При атаке украинских беспилотников на Пензенскую область погиб человек

Один человек погиб и еще двое пострадали при атаке украинских дронов на предприятие в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал он.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он добавил, что работу мобильного интернета в Пензенской области ограничили в целях безопасности.

Также в регионе объявили режиме воздушной опасности и приостановили движение общественного транспорта.

Ранее стало известно, что сотрудник предприятия погиб при атаке БПЛА в Ростовской области. После удара дрона в одном из строений начался пожар.