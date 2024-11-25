Российские военные за сутки ликвидировали восемь баллистических ракет ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне проведения спецоперации восемь баллистических ракет за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также системы ПВО нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 45 дронов.
Войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали энергией предприятия ВПК. Также ВС России атаковали скопления живой силы и техники противника в 138 районах.
Ранее ВСУ при бегстве из Селидова заминировали дома и подходы к скважинам. Они установили западные мины различных модификаций и самодельные взрывные устройства, чтобы оставить местных жителей без доступа к воде. На разминирование саперам придется потратить несколько месяцев.
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