Российские военные за сутки ликвидировали восемь баллистических ракет ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили в зоне проведения спецоперации восемь баллистических ракет за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также системы ПВО нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 45 дронов.

Войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивали энергией предприятия ВПК. Также ВС России атаковали скопления живой силы и техники противника в 138 районах.

Ранее ВСУ при бегстве из Селидова заминировали дома и подходы к скважинам. Они установили западные мины различных модификаций и самодельные взрывные устройства, чтобы оставить местных жителей без доступа к воде. На разминирование саперам придется потратить несколько месяцев.