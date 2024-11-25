ТАСС: украинские боевики установили в Селидове мины у колодцев

Украинские войска перед отступлением из Селидова заминировали местные источники воды: колодцы и скважины. Об этом сообщил ТАСС .

«Минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам», — отметил источник агентства в силовых структурах.

По его словам, ВСУ установили взрывные устройства, чтобы полностью лишить местных жителей воды. Он добавил, что боевики минировали не только скважины, но и дома, которые они занимали. Саперам придется работать несколько месяцев, чтобы разминировать все здания и скважины в населенном пункте.

Собеседник издания также рассказал, что украинские боевики устанавливали мины различных модификаций западного производства и самодельные взрывные устройства.

Ранее ВС России начали штурм огнеупорного завода в Часовом Яре. Объект является крупнейшим укрепрайоном ВСУ. Находящаяся в городе группировка боевиков столкнулась с проблемами из-за перебоев в снабжении.