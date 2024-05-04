Российские военные за неделю сбили 15 ракет АТАСМS | 360°

04 мая 2024, 17:32
Российские военные за неделю сбили 15 ракет АТАСМS
Минобороны России: авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАСМS
За минувшие семь дней российским военнослужащим удалось перехватить 15 ракет АТАСМS. Бойцы также сбили свыше двух сотен дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что авиация и силы ПВО сбили 15 оперативно-тактических американских ракет, 17 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотник.
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Представители министерства также показали ролик с поражением американского танка Abrams. На кадрах видно, как армия России ударила по бронированной боевой машине в зоне СВО высокоточным снарядом «Краснополь-М2» с лазерным наведением.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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