Российские военные за неделю сбили 15 ракет АТАСМS | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 17:32 Российские военные за неделю сбили 15 ракет АТАСМS Минобороны России: авиация и ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАСМS Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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За минувшие семь дней российским военнослужащим удалось перехватить 15 ракет АТАСМS. Бойцы также сбили свыше двух сотен дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиация и силы ПВО сбили 15 оперативно-тактических американских ракет, 17 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», а также 201 беспилотник.

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Представители министерства также показали ролик с поражением американского танка Abrams. На кадрах видно, как армия России ударила по бронированной боевой машине в зоне СВО высокоточным снарядом «Краснополь-М2» с лазерным наведением.