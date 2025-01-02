На территории Донецкой Народной Республики российские военные взяли в плен наемника из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом командир одного из подразделений рассказал РИА «Новости».
«Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен <...> гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — отметил он.
Ранее на Украине пожаловались на стремительное продвижение российской армии в ДНР. Бойцам удалось освободить несколько населенных пунктов региона практически без боя благодаря собственной тактике и отсутствию обороны у ВСУ.
Над Кураховом 30 декабря 2024 года появился флаг России. Его установил на одной из многоэтажек боец 110-й бригады с позывным Солнце. От украинских военных зачистили микрорайон Южный и всю жилую застройку, сообщил военкор Семен Пегов.
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