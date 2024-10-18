Российские военные взяли в плен иностранных наемников в зоне спецоперации

Ганчев: среди тех, кого ВС России берут в плен, есть и иностранные наемники

Российские военные берут в плен в зоне спецоперации не только украинских солдат и офицеров, но и иностранных наемников. Об этом заявил РИА «Новости» глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мы получали информацию от военных о том, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наемники», — сообщил он.

Были ли это кадровые военные стран НАТО или обычные искатели наживы, Ганчев не уточнил.

Ранее военный инструктор с позывным Бетон рассказал, что иностранные наемники поднимают боевой дух украинских солдат, но сами первыми сбегают с позиций при наступлении российских штурмовиков. Он добавил, что украинские военные и наемники часто конфликтуют друг с другом из-за экипировки и снабжения.