Иностранные наемники, сражающиеся на стороне ВСУ, первыми бегут при приближении российских штурмовиков. Об этом РИА «Новости» рассказал старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

Собеседник агентства занимается подготовкой бойцов российской группировки войск «Запад». По его словам, иностранные наемники находятся на позициях, чтобы поднимать дух и мотивацию украинских боевиков. Сами они не участвуют в боях, предпочитая убегать при приближении российских штурмовиков.

«Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся, украинского солдата мобилизованного… Но только, когда „жареным запахнет“, они убегают первыми», — объяснил Бетон.

Сам военнослужащий ранее выполнял боевые задачи в должности командира мотострелкового взвода на передовой. Он участвовал в штурмовых операциях на Бахмутском и Купянском направлениях, имеет госнаграды — медаль «За храбрость» второй степени и медаль «За отвагу».

Ранее инструктор рассказал, что украинские боевики и иностранные наемники часто конфликтуют из-за снабжения и экипировки.