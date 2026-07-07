Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Петро-Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к северу от Купянска, на правом берегу реки Оскол.

Кроме того, военные группировки нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ, а также бригадам нацгвардии и территориальной обороны в Сумской и Харьковской областях. Противник в их зоне ответственности потерял за сутки до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что новая полоса безопасности, о создании которой заявил президент Владимир Путин, пройдет по Харьковской, Днепропетровской и Сумской областям.