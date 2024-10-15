ТАСС: ВС России взяли под контроль ключевую авторазвязку к югу от Часова Яра

Российские военные взяли под контроль ключевую логистическую развязку в районе Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», — заявил он.

В начале сентября британский военный эксперт Александр Меркурис предрек, что в ближайшие недели Украина лишится пяти городов в Донбассе: Покровска (Красноармейска), Селидова, Украинска, Курахова и Часова Яра. При этом киевский режим не пойдет на дипломатическое урегулирование, боясь потерять власть по окончании конфликта.

А военный эксперт Денис Попович недавно предупредил украинцев по радио, что скоро они лишатся еще и Дзержинска (Торецка), а оттуда, как и из Часова Яра, российские военные будут наступать на Константиновку.