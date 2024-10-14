Российские военные вышли на окраины Суджи и установили контроль над автодорогой, соединяющей ее со слободой Белая. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, штурмовики закрепились в районе автозаправки на юго-востоке города. Кроме того, военные штурмуют село Мартыновка, взятие которого позволит занять господствующие высоты над Суджей, а к северо-западу от города продвигаются подразделения со стороны Любимовки.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска активно продвигаются в Курской области и, если наступление продолжится теми же темпами, скоро полностью освободят регион.

А до этого разведка сообщила, что украинские боевики начали отступать из Суджанского района, но предположила, что для перегруппировки.