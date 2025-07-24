ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Минобороны России заявило о нанесении в ночь на четверг группового удара по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам энергетики, которые, по данным ведомства, обеспечивают деятельность ВСУ. Об этом сказано в ежедневной сводке о проведении СВО.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в сообщении.

Удар, по информации Минобороны, наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Подробности о конкретных объектах или последствиях удара в сводке не приводятся.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских войск поразили в течение суток склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения, пункты временной дислокации украинских формирований, а также цеха по сборке и хранению БПЛА.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных беспилотников.