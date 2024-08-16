Марочко: Киев перебрасывает медиков под Сумы из-за потерь на Курском направлении

В результате больших потерь на Курском направлении украинская армия перебросила под Сумы медиков из Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Находящихся в Харьковской области внештатных медиков подразделений, а также оказывающие медицинскую помощь украинским боевикам волонтерские организации начали отправлять для помощи медицинским работникам подразделений в Сумской области», — сказал он.

Марочко отметил, что ВС России обнаружили сворачивание некоторых полевых госпиталей ВСУ, в которых лечили раненых боевиков в Харьковской области.

«Вероятнее всего, этот факт связан с превышением расчетных потерь в Курской области. Это негативно скажется для ситуации с потерями 92-й штурмовой, 57-й мотопехотной и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — добавил военный эксперт.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили группу украинских десантников в Курской области.