Российские военные впервые уничтожили натовский гибрид FrankenSAM в зоне СВО | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 00:37 Российские военные впервые уничтожили натовский гибрид FrankenSAM в зоне СВО «РВ»: ВС РФ «Ланцетом» уничтожили натовский гибрид FrankenSAM в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские бойцы группировки «Север» впервые в зоне проведения специальной военной операции уничтожили гибридную систему противовоздушной обороны FrankenSAM натовского производства, используемую ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, вражеские ресурсы стали жаловаться, что это был точно не макет.

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«А вот на этом видео, к сожалению, впервые зафиксировано уничтожение относительно недавно появившейся на вооружении ВСУ установки ЗРК „Бук-М1“, которую скрестили с американскими зенитными ракетами Sparrow / Sea Sparrow. И это уже не макет», — говорится в сообщении.

Эта установка получила название FrankenSAM, так как сочетает в одной системы типы вооружений, созданных «на базе западных и советских разработок».

ВС РФ уничтожили комплекс в населенном пункте Черкасская Лозовая, поразив двумя точными ударами «Ланцета», сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

Ранее российские военные уничтожили ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ВСУ в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, ударив по нем из ракетного комплекса «Искандер».