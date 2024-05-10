ЗРК Patriot и американскую РЛС уничтожили ударом из «Искандера» в Запорожской области | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 19:40 ЗРК Patriot и американскую РЛС уничтожили ударом из «Искандера» в Запорожской области РИА «Новости»: ударом из «Искандера» уничтожены Patriot и РЛС в районе Гуляйполя РИА «Новости»

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Российские военные поразили из ракетного комплекса «Искандер» ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 ВСУ в Запорожской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, удар по ЗРК Patriot и РЛС AN/MPQ-65 нанесли в районе населенного пункта Гуляйполе.

Ранее в Минобороны сообщили об успехах группировки «Днепр» — в течение недели бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии противника в районах Золотой Балки, Токаревки, Ивановки, Михайловки, Тягинки, Степного в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.

Также военные отразили контратаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады севернее Работина (Запорожская область). Противник потерял до 240 военнослужащих, девять автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из которых одиннадцать М777, подчеркнули в министерстве.