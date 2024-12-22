Российские военные впервые эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахова в ДНР. Об этом РИА «Новости» рассказал замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным Ярый.

Военный отметил, что сейчас в Курахове в основном раненых бойцов выносят на себе. Если группа прошла, а раненый остался, то эвакуация уже становится проблематичной. По его словам, второй группе пройти — это уже большой риск, поэтому парни, использующие для эвакуации мототехнику, герои.

«Вот как, пример, мотоциклист, недавно прорвавшийся, — первый случай по Курахово, который, используя мотоцикл, заскочил в центр и забрал раненого. И это у нас первый случай по этому поселку», — сказал Ярый.

Замполит добавил, что в поселке большое количество украинских беспилотников, поэтому машины и другая техника не могут заехать.

В начале октября российский разведчик с позывным Тим подорвал неприступную позицию ВСУ, подъехав к ней на мотоцикле и сбросив 30 килограммов пластита.