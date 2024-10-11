Сахалинец в зоне СВО уничтожил не поддававшуюся позицию Вооруженных сил Украины. Он подбросил противнику 30 килограммов взрывчатки, сообщила газета «Суворовский натиск».
Российские войска долгое время пытались выгнать ВСУ с позиции. По ней била артиллерия, использовались другие методы поражения, но все безуспешно. Тогда разведчик третьей мотострелковой бригады соединения Восточного военного округа с позывным Тим пошел напролом.
Он на мотоцикле подъехал к позиции противника, сбросил 30 килограммов пластита и благополучно вернулся. Бойцы ВСУ подорвались.
В Днепропетровской области российские военные уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot. Минобороны показало, как расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» выстрелил по дивизиону у населенного пункта Пашена Балка.
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