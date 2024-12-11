Рогов: ВС России установили триколор на самом высоком здании в Курахове

Российские военные установили флаг на самом высоком здании в городе Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что российские войска окружают Курахово с нескольких сторон. В самом городе восточная часть уже освобождена, бои идут в центральной, южной и западной. ВСУ начали отступление.

«Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе», — отметил Рогов.

Он отметил, что все подходы к элеватору были хорошо видны и простреливались в радиусе двухсот метров. Рогов также добавил, что флаг России установили бойцы из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа.

Несколько дней назад три украинские бригады оказались в оперативном окружении под Кураховом. В результате подразделения ВСУ понесли значительные потери. Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков отмечал, что боевики пытались прорваться, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Ранее Рогов сообщал, что российские военные взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища и постепенно продвигаются к западным окраинам. Выход на западные окраины водохранилища дал российским военным возможность установить огневой контроль над Запорожским проспектом, по которому националисты получают снабжение.