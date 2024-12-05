ВСУ потеряли контроль над северным берегом Кураховского водохранилища

Российские военные установили контроль над северным берегом Кураховского водохранилища и постепенно продвигаются к западным окраинам. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Город Курахово находится в южной части водохранилища. Наша армия сейчас взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища и постепенно продвигается к его западным окраинам», — сказал он.
Рогов отметил, что выход на западные окраины водохранилища позволит российским военным установить огневой контроль над Запорожским проспектом, через который снабжается группировка националистов в самом Курахове.
Советник главы ДНР Ян Гагин ранее сообщил, что российские бойцы дошли до центра Курахова, а до полного окружения населенного пункта остались считанные километры.
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