Российские военные в воздушном бою сбили украинский МиГ-29

Воздушно-космические силы России сбили в бою украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Где конкретно проходил бой, не сообщается. В прошлый раз МиГ-29 сбили 10 марта средствами противовоздушной обороны.

Средства ПВО за минувшие сутки сбили семь авиабомб, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 170 беспилотников, из которых только 29 — в зоне спецоперации.

Ранее в Сети опубликовали запись переговоров экипажа российского Су-30МС2 о сбитом украинском истребителе. На ней пилот ВСУ кричал, что падает, а украинский диспетчер посоветовал ему катапультироваться. По информации автора канала, выложившего запись, летчик в итоге прислушался к совету и остался жив.