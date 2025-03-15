«Меня сбили». Появились последние слова пилота ВСУ после удара ВКС РФ

Запись переговоров экипажа Су-30МС2 о сбитом МиГ-29 ВСУ опубликовали в Сети

Экипаж российского истребителя Су-30СМ во время переговоров с наземными службами сообщил о сбитом самолете ВСУ. Также они услышали последние слова летчика украинского МиГ-29, сообщил Telegram-канал «Воевода вещает».

«Меня сбили! Падаю» — кричал украинец в эфире.

В ответ летчик российского Су-30СМ поблагодарил за информацию и сказал, что ему «очень радостно».

Диспетчер ВСУ посоветовал пилоту МиГ-29 катапультироваться. Тот сказал ему, что самолет падает. Российские военнослужащие пожелали боевику разбиться.

По словам автор канала, украинские пилоты говорят на русском языке, а украинская речь слышится намного реже.

По данным Минобороны, средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне спецоперации 22 февраля. Помимо боевой машины российские военнослужащие сбили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда РЗСО HIMARS и 58 беспилотных летательных аппаратов.