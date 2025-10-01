Разведчики группировки «Восток» перехватили радиосообщение об уничтожении дружеским огнем пехотного подразделения ВСУ, отказавшегося выполнять приказ командования. Об этом сообщило Минобороны России.

«Разведчики группировки войск „Восток“ перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы ВСУ своими же. Из расшифровки перехвата стало понятно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира», — процитировало сообщение ведомства РИА «Новости».

Командование приказало проникнуть в населенный пункт Александроград на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области и разместить там флаг. Группа военных ВСУ решила покинуть территории, но в итоге ее уничтожили другие украинские солдаты.

«Вышли из „опорника“, только отошли, а их соседи наши „минусанули“ по приказу», — привели слова украинского солдата в расшифровке радиоперехвата.

После случившегося украинские командиры приказали списать потери на российскую армию.

Ранее солдат ВСУ расстрелял командира и сдался в плен российской армии. Военного мобилизовали насильно — представители ТЦК поймали его утром по дороге на работу.