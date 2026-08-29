Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ на Харьковском направлении

Подразделения ВС России уничтожили укрепленный район и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале .

По словам Кадырова, боевую задачу выполнили бойцы батальона «Ваха» спецназа «АХМАТ» Минобороны России вместе с военнослужащими 245-го мотострелкового полка и 45-й отдельной бригады специального назначения.

«В ходе боевой работы был выявлен и уничтожен укрепленный район противника вместе с находившейся там живой силой», — написал глава Чечни.

Кадыров пояснил, что ВСУ размещали там военнослужащих, удерживали позиции и создавали условия для дальнейших действий. По словам Кадырова, уничтожение объекта лишило украинские подразделения этой опоры и ослабило их оборону на участке.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении склада в населенном пункте Милая Киевской области, где находились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2.