Российские военные уничтожили склад 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Верхней Сыроватки Сумской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ», — заявил собеседник информагентства.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что буферная зона в Сумской и Харьковской областях успешно создается: в частности, в первой из них усилиями группировки войск «Север» под контроль России перешли 13 населенных пунктов на общей площади 210 квадратных километров.

Ранее российские военные уничтожили под Сумами базу с колумбийскими наемниками, на мародерство которых жаловались сами местные жители.