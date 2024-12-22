ВС РФ сожгли «Ланцетами» и дронами шесть танков ВСУ на трех направлениях

Российские военные уничтожили шесть немецких танков Leopard 2A4 на уходящей неделе. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы канала сообщили, что российская армия объявила «геноцид» немецких танков в зоне спецоперации.

Бойцы группировки войск «Запад» уничтожили танк Leopard в Харьковской области. Еще одну бронемашину ликвидировали на Покровском направлении, там отличились военные ЦВО. Они задействовали два FPV-дрона и «Ланцет».

«Оператор БПЛА 25-й бригады „Удай“ также сжег 1A5 Leopard, у Купянска. Еще один Leopard 2A6 уничтожен расчетом FPV в Курской области», — уточнили авторы канала.

Пятый танк ВСУ ликвидировал FPV-расчет, который ударил дроном «ВТ-40» по танку Leopard 2A4 в районе населенного пункта Андреевка.

Также уничтожен и шестой Leopard 1A5.

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением немецкого танка ВСУ в Харьковской области, где сработали расчеты ударных дронов группировки войск «Запад».

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ остановили продвижение ВСУ в курском приграничье.