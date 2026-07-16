Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Алексеево-Дружковкой

Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Военные показали кадры удара по стратегическому объекту, расположенному в районе села Алексеево-Дружковка. С помощью высокоточных систем они выяснили местоположение командного пункта, после чего уничтожили его современными средствами вооружения. На месте здания вспыхнул пожар.

Ранее в Днепропетровской области ВС России ликвидировали два железнодорожных локомотива, задействованных украинской стороной для перевозки грузов военного назначения. По ним нанесли удары расчеты БПЛА «Герань».