Российские военные уничтожили под Авдеевкой еще один Bradley | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 21:33 Российские военные уничтожили под Авдеевкой еще один Bradley «РВ»: под Авдеевкой уничтожили очередной американский БМП Bradley РИА «Новости»

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Российские бойцы группировки «Отважные» в бою под Авдеевкой уничтожили очередную натовскую БПМ Bradley. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Бронемашину затрофеили бойцы группировки „Центр“ в ходе наступления к Новопокровскому на Авдеевском направлении», — отметили в сообщении.

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Военкоры опубликовали кадры, где американская машина задымилась после удара. О судьбе экипажа БМП ничего неизвестно.

Несколько дней назад российские военные ликвидировали американский танк Abrams в зоне спецоперации. Для этого они использовали высокоточный снаряд «Краснополь-М2», который наводят по лучу лазера.

Подбитый танк Abrams и другую трофейную технику гости и жители Москвы смогут посмотреть на выставке на Поклонной горе. Также в экспозиции представили боевые машины производства Германии, Чехословакии, Швеции, Великобритании и других государств.