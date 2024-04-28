Трофейные Leopard и БМП Marder привезли на Поклонную гору в Москве | 360°

Общество 28 апреля 2024, 08:46 Трофейные Leopard и БМП Marder привезли на Поклонную гору в Москве Трофейные Leopard, Marder, Т-72 и БТР-80 ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве РИА «Новости»

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Трофейный немецкий танк Leopard 2 выставили на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также на выставке стоят боевая машина пехоты Marder, танк Т-72 и БТР-80. На немецкой технике установили флаг Германии.

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Танк Leopard 2 в середине апреля доставили в ремонтное подразделение Центрального военного округа с Авдеевского направления. БМП Marder в конце марта эвакуировали из-под Авдеевки.

Представители Минобороны уточнили, что выставка трофейной техники и вооружений откроется на Поклонной горе с 1 мая и продлится месяц. Всего в экспозиции представят порядка 30 образцов военной техники производства Украины, Австрии, Австралии, Финляндии, ЮАР, Чехословакии, Швеции, Турции, Франции, Германии, Великобритании и США.

Британские СМИ расценили организацию трофейной техники в Москве как насмешку России над странами НАТО.