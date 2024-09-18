Российские военные уничтожили две понтонные переправы ВСУ в Курской области

ВС России за неделю уничтожили две понтонные переправы Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские солдаты безуспешно пытаются удержать позиции на Курском направлении. В это же время российские военные продолжают продвигаться в регионе, уничтожая противника.

«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены», — рассказал Алаудинов.

Продвижения в приграничье фиксируются каждый день, сказал он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что российские бойцы ликвидировали большую группу украинских пехотинцев, пытавшихся закрепиться в Суджанском районе. Кроме того, солдаты ВС России уничтожили артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» в Курской области.