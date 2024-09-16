Российские бойцы уничтожили САУ и миномет ВСУ в Курской области

Алаудинов: за сутки «Ахмат» уничтожил САУ, миномет и гексакоптеры «Баба-Яга» ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров «Баба-Яга» во время боев в Курской области. Об успехах российской армии сообщил в Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что за минувшие сутки подразделения ВС России отличились на Суджанском направлении.

«Наши ребята уничтожили артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, „Баба-Яга“ мы их называем, и боевой расчет „Бабы-Яги“», — рассказал командир спецназа «Ахмат».

По словам Алаудинова, этот участок остается стабильным, а противника сразу уничтожают при попытках закрепиться.

По данным Минобороны, бойцы группировки «Север» пресекли шесть попыток украинской армии прорваться через границу в Курской области. В ходе операции они ликвидировали около 60 боевиков, а также уничтожили три танка и бронетранспортер.