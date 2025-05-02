Ночная атака ВСУ на Севастополь стала самой масштабной в этом году

Развожаев назвал атаку Севастополя ночью 2 мая самой массированной в 2025 году

Средства противовоздушной обороны и Черноморский флот ночью отбили самую массированную атаку беспилотников ВСУ в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

Российские военные нейтрализовали над морем более 50 БПЛА, также они уничтожили несколько морских дронов в акватории Черного моря. Несмотря на масштабную атаку, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Очевидно, что этой атакой укронацисты хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать. Не получилось!» — подчеркнул губернатор.

Он призвал крымчан доверять только информации из официальных источников и не поддаваться на провокации анонимных Telegram-каналов, пытающихся посеять панику.

По данным Минобороны, всего над российскими регионами за ночь сбили 121 беспилотник. Над Крымом перехватили 89 дронов, а над акваторией Черного моря — 23.