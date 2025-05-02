Более 120 дронов ВСУ уничтожили над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников сбили над Крымом — 89 аппаратов. Над Черным морем уничттожили 23 БПЛА, четыре — в Краснодарском крае.

«Два — над территорией Орловской области», — добавили в Минобороне.

По одному вражескому дрону ликвидировали над Азовским морем, в Брянской и Белгородской областях.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью сообщил о попытке атаки со стороны ВСУ на город. Сбитые беспилотники упали над морем, на большом отдалении от берега. Чиновник призвал местное население соблюдать спокойствие и осторожность. Он предупредил, что в Севастополе работает не только система ПВО, но и средства подавления.