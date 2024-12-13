Красный уровень опасности ввели в ряде районов Липецкой области

Угрозу атаки БПЛА объявили в ряде районов Липецкой области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка, Липецкого МО, Лебедянского и Данковского районов. <…> Красный уровень вводится для города Елец, Елецкого и Краснинского районов. Красный уровень вводится в Становлянском районе», — сообщил глава области.

Артамонов попросил местных жителей не публиковать фото и видео работы систем ПВО, последствий атак беспилотников и их пролетов.

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область в ночь на пятницу. В результате ЧП пострадал житель села Красная Нива. Мужчина получил множественные осколочные ранения рук и головы, врачи оценивают его состояние как тяжелое.