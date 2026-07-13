Российские военные укрепили позиции под Святогорском

Российские военные отразили контратаку украинских сил в районе села Пришиб в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью «Вестям» .

По его словам, подразделения ВС России также продолжают улучшать свои позиции в окрестностях Святогорска.

«Противник пытался контратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию. Ситуация достаточно ровная остается», — пояснил Пушилин.

В мае текущего года российские военные закрепились в поселке Пришиб и селе Татьяновка, сократив расстояние до Святогорска. По словам главы ДНР, расположенная там Святогорская лавра — одно из важных духовных мест.

Минувшей ночью бойцы ВС России атаковали два парома, контейнеровоз и коллекторное судно «Шостка» в порту «Черноморск» Одесской области. Все они использовались в интересах ВСУ.