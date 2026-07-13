ВС России поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск»
Минобороны: ВС России поразили два парома и контейнеровоз в порту «Черноморск»
Российские военные в ходе ночного удара по порту «Черноморск» Одесской области нанесли огневое поражение двум паромам, контейнеровозу и коллекторному судну «Шостка». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В порту „Черноморск“ поражены контейнеровоз, два морских парома типа РО-РО, коллекторное судно проекта 416 „Шостка“ и плавучий ДОК для спуска автономных необитаемых подводных аппаратов», — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в результате ударов поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего в интересах ВСУ, резервуары с горюче-смазочными материалами, объекты портовой инфраструктуры и пункт управления контейнерными перевозками.
Днем ранее российский реактивный дрон «Герань-4» поразил сухогруз в Черноморской операционной зоне.