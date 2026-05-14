Российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации, расстояние от позиций ВС России до Святогорска сильно сократилось. Сейчас военные закрепились в поселке Пришиб и селе Татьяновка. Об этом ТАСС заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«После того, как наши подразделения закрепились в Пришибе и Татьяновке, остается буквально пара километров до Святогорской Лавры. Это одно из важных для нас духовных мест», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении в ДНР населенного пункта Николаевка, расположенного к северо-востоку от Константиновки и к западу от Артемовска. Контроль над селом установили подразделения «Южной» группировки войск.

На этом направлении военные атаковали подразделения двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В результате украинская армия лишилась до 115 боевиков, а также ББМ, 12 автомобилей и пяти артиллерийских орудий.