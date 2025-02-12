Российские военные ударили ракетами по цехам предприятий ВПК Украины

Утром 12 февраля ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», — подчеркнули в ведомстве.

В цехах, по которым ударили российские военные, Украина производила беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны.

Ранее стало известно, что спецназ Росгвардии поразил склад с украинскими боеприпасами в Харьковской области. Российские бойцы уничтожили личный состав, оружие и боеприпасы противника.

На Купянском направлении ВС России также уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков с двумя машинами, дизельным генератором и полевой кухней. Его удалось поразить тремя ударными дронами.