Российские военные обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на купянском участке фронта. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, наши бойцы получили данные о прибытии в населенный пункт Пристин нового пополнения для ВСУ и размещении военных в доме культуры.

«Информация была проверена средствами объективного контроля — после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами», — заявил Марочко.

Он отметил, что ликвидировали не только личный состав, но и технику ВСУ — это две машины, дизельный генератор и полевая кухня.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российские военные сорвали вероятное наступление украинских войск на Белгородскую область. ВС России уничтожили секретный хаб с техникой противника. Склад находился в десяти километрах от границы.