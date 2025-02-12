Спецназ Росгвардии уничтожил склад ВСУ в Харьковской области

Спецназ Росгвардии поразил склад с украинскими боеприпасами в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецназовцы нашли его с помощью средств объективного контроля. Хранилище оборудовали на позиции ВСУ.

«На протяжении всего эпизода боевой работы боевики ВСУ предпринимали попытки „глушить“ БПЛА Росгвардии при помощи комплекса подавления беспилотников», — заявили в пресс-службе.

Несмотря на усилия украинских военных, бойцы Росгвардии уничтожили личный состав, оружие и боеприпасы противника.

Ранее операторы БПЛА ликвидировали 120-миллиметровый миномет ВСУ в Курской области. Замаскированное орудие обнаружили в ходе воздушной разведки. Бойцы направили в найденное место ударный беспилотник и успешно поразили цель.

До этого спецназовец Росгвардии уничтожил украинский танк Т-72 под Курском. Боец попал в него ударным дроном и вызвал детонацию боекомплекта.