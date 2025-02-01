Вооруженные силы России нанесли удар по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Новой Водолаге „Геранька“ прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками», — сказал он.

Лебедев добавил, что после прилета беспилотников в сторону завода выехали машины скорой помощи.

Ранее стало известно, что российские беспилотники нанесли удары по складам и хранилищу нефтепродуктов в районе элеватора в городе Измаил в Одесской области.

Также бойцы ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, места сборки и хранения БПЛА противника, а также места скопления бойцов и техники в 152 районах.