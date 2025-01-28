Российские военные ударили по военной инфраструктуре в Киеве

«РВ»: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по объектам ВСУ в Киеве

Российские военные ударили по объектам ВСУ в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Киев атакован: гремят стрельба и взрывы. Ударные дроны атакуют столицу Украины в разных районах, есть пожары», — уточнил канал.

Украинские СМИ сообщили, что в Киевской области средства противовоздушной обороны пытались подавить российские беспилотники.

Жителей города призвали оставаться в укрытиях, уточнил Telegram-канал телеканала ТСН.

Кроме того, в пригороде Киева зафиксировали зарево от пожара.

По информации Telegram-канала «Украина.ру», российские военные ударили по аэродрому Васильков в Киевской области. Массированные удар «Гераней» по Киеву также продолжается. Зафиксированы взрывы в городе Боярка Киевской области.

Ранее появилась информация, что российские военные поразили штаб с британскими инструкторами в городе Бровары в Киевской области, а также аэродромную инфраструктуру и логистические узлы.