Российские военные за минувшие сутки ударили по военно-морским базам ВСУ, а также площадкам для запуска дальнобойных беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Кроме того, они поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 148 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Накануне российские военные Южной группировки поразили на Славянском направлении в ДНР украинский пункт управления БПЛА вместе с личным составом, а «Востока» — несколько опорных пунктов украинской армии в Запорожской области.

Кроме того, дежурные средства ПВО сбили за ночь 326 украинских беспилотников над двумя десятками регионов России.