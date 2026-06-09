Украинский пункт управления БПЛА вместе с личным составом уничтожили в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские военные «Южной» группировки поразили на Славянском направлении в ДНР украинский пункт управления БПЛА вместе с личным составом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

«Точным попаданием цель была уничтожена», — добавили в военном ведомстве.

Примерно в это же время расчет САУ «Акация», служащий в составе группировки «Восток», уничтожил несколько опорных пунктов украинской армии в Запорожской области.

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» ликвидировал скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.

Ранее бойцы Росгвардии уничтожили разведывательный аэростат ВСУ, использовавшийся для корректировки огня.

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