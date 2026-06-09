Украинский пункт управления БПЛА вместе с личным составом уничтожили в ДНР
Российские военные «Южной» группировки поразили на Славянском направлении в ДНР украинский пункт управления БПЛА вместе с личным составом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны.
«Точным попаданием цель была уничтожена», — добавили в военном ведомстве.
Примерно в это же время расчет САУ «Акация», служащий в составе группировки «Восток», уничтожил несколько опорных пунктов украинской армии в Запорожской области.
Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» ликвидировал скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении в ДНР.
Ранее бойцы Росгвардии уничтожили разведывательный аэростат ВСУ, использовавшийся для корректировки огня.