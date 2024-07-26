Мощные взрывы прогремели в Краматорске, Запорожье и под Киевом в ночь на 26 июля

«Страна.ua»: в Краматорске, Запорожье и под Киевом ночью прогремели взрывы

Фото: РИА «Новости»

Рядом с подконтрольными Украину городами Краматорск и Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье», — сказано в материале.

Позже авторы публикации добавили, что в Краматорске после этого начался сильный пожар. По данным авторов Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», под удар могла попасть промышленная зона, где ВСУ размещают свою технику и личный состав.

Воздушную тревогу к этому моменту объявили на территории всей Украины.

Спустя несколько часов местные СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.

В среду, 24 июня, серьезный пожар разгорелся на складах в Полтавской области также после сообщений о взрывах. По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, инфраструктура получила повреждения.

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