Мощные взрывы прогремели в Краматорске, Запорожье и под Киевом в ночь на 26 июля
«Страна.ua»: в Краматорске, Запорожье и под Киевом ночью прогремели взрывы
Рядом с подконтрольными Украину городами Краматорск и Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в районе Краматорска и в Запорожье», — сказано в материале.
Позже авторы публикации добавили, что в Краматорске после этого начался сильный пожар. По данным авторов Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», под удар могла попасть промышленная зона, где ВСУ размещают свою технику и личный состав.
Воздушную тревогу к этому моменту объявили на территории всей Украины.
Спустя несколько часов местные СМИ сообщили о взрывах в Киевской области.
В среду, 24 июня, серьезный пожар разгорелся на складах в Полтавской области также после сообщений о взрывах. По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, инфраструктура получила повреждения.