Расположение запрещенных в России экстремистских группировок поразили под Харьковом

Подпольщик Лебедев: под Харьковом поразили расположение «Кракена» и «Айдара»

Фото: РИА «Новости»

Российские военные поразили расположение группировок «Кракен»* и «Айдар»** в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в пригород под названием Лесное <…> По словам сопротивления, буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных», — заявил он.

Лебедев затруднился ответить, были ли там помимо украинских боевиков иностранные наемники. По его словам, взрывы прогремели в шестом часу утра по московскому времени.

В понедельник Лебедев сообщал, как российские военные пресекли ротацию ВСУ в сторону Волчанска, нанеся удар по эшелону в районе железнодорожного вокзала в Харькове.

* Организация «Кракен» признана экстремистской и запрещена в России.

** Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.

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