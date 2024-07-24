Расположение запрещенных в России экстремистских группировок поразили под Харьковом

Российские военные поразили расположение группировок «Кракен»* и «Айдар»** в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в пригород под названием Лесное <…> По словам сопротивления, буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных», — заявил он.

Лебедев затруднился ответить, были ли там помимо украинских боевиков иностранные наемники. По его словам, взрывы прогремели в шестом часу утра по московскому времени.

В понедельник Лебедев сообщал, как российские военные пресекли ротацию ВСУ в сторону Волчанска, нанеся удар по эшелону в районе железнодорожного вокзала в Харькове.

* Организация «Кракен» признана экстремистской и запрещена в России.

** Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.