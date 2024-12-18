Российские военные ударили по пригородам Киева, Обухова и Вышгорода

Российские военные ударили по пригородам Киева и Обухова в Киевской области. Также удар пришелся по Вышгороду, где находились иностранные наемники, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«В Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Эти сведения проверяем», — отметил он.
Также сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Павлограде Днепропетровской области, в Черкассах и подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне
Местное издание «Инсайдер UA» сообщало, что взрыв в Киеве прозвучал до тревоги. После этого киевляне стали жаловаться на перебои со электричеством и водой.
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