Взрывы прогремели в Павлограде, Черкассах и подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в Павлограде Днепропетровской области, в Черкассах и подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Черкассах», — уточнили в публикации.

Издание отметило, что вечером 17 декабря сигнал воздушной тревоги звучал в Киеве и половине украинских регионов, причем из-за ударных беспилотников «Шахедов». Спустя 15 минут в столице Украины тревогу отменили.

По информации украинского издания «Инсайдер UA», в Киеве до тревоги прозвучал взрыв. Теперь у киевлян наблюдаются перебои со светом и водой, «есть скачки напряжения».

Ранее взрывы прогремели в Киевской области, а в шести областях страны звучала воздушная тревога.