Российские военные ударили по логистическому центру ВСУ под Одессой | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 22:27 Российские военные ударили по логистическому центру ВСУ под Одессой РИА «Новости»

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Военные России обнаружили и ликвидировали большой логистический центр ВСУ в Одесской области. Видео с ударом по нему опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На кадрах можно увидеть загоревшееся здание. По информации источника, там находились безэкипажные катеры.

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До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России поразили порт в городе Южный Одесской области. Он отметил, что целью российских военных могли стать предприятия, изготавливающие беспилотники, а также позиции РСЗО HIMARS американского производства, которые атакуют ракетами дальнего боя.

Также вечером 17 мая стало известно, что бойцы ВС РФ ударили по складу в Одессе. Военные использовали ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». После этого украинские журналисты заявили, что на месте прилета случился пожар.