«Искандеры» поразили склад с боеприпасами в Одессе | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 18:15 «Искандеры» поразили склад с боеприпасами в Одессе Российские военные нанесли двойной удар «Искандером» по складу ВСУ в Одессе Pxhere

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Российские бойцы поразили склад в Одессе ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Об этом сообщило«Радио 1» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

Военные нанесли двойной удар. После было еще несколько прилетов.

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«Взрыв был не менее мощным, чем недавний удар по ВСУ в Харьковской области», — указано в публикации.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на месте прилетов в Одессе начался мощный пожар.

Ранее несколько взрывов прогремели в Харькове. В регионе, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Жителей просили соблюдать правила безопасности.