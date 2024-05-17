ВС России нанесли удар по порту в Одесской области | 360°

17 мая 2024, 19:44
ВС России нанесли удар по порту в Одесской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по порту города Южный под Одессой
Вооруженные силы России поразили порт в городе Южный Одесской области Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По словам его источников, удар нанесли в 18:30.
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«Прилетело в портовую зону, куда не так давно уже было попадание», — подчеркнул собеседник агентства.
Он не исключил, что целью стали предприятия, на которых изготавливают беспилотные надводные аппараты, а также позиции РСЗО HIMARS американского производства, которые наносят удары дальнобойными ракетами.
На фото, которое прислал подпольщик, виден дым после взрыва.
Ранее он сообщил, что в поселке Дачное Одесской области после удара Вооруженных сил России по воинской части ВСУ произошел мощный взрыв.
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